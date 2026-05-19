Vocal Carlos Ortiz niega crisis en el TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Ortiz, rechazó este martes las versiones sobre una supuesta crisis interna y un posible cambio en la presidencia de esa institución, luego de una reunión de sala plena realizada durante la jornada.

“Se descarta cualquier crisis. Nosotros estamos sólidos en nuestra sala plena del Tribunal Supremo Electoral, y el presidente es el doctor Gustavo Ávila”, afirmó Ortiz en conferencia de prensa.

La autoridad electoral también expresó su respaldo al actual titular del ente, Gustavo Ávila, y negó que durante la sesión se hubiera sugerido modificar la presidencia o vicepresidencia.

Según explicó, la reunión estuvo centrada en asuntos administrativos y en la evaluación del reciente proceso electoral subnacional.

“Hemos tenido una sala plena (...) y venimos trabajando, haciendo una evaluación del proceso electoral y preparándonos para los desafíos que tenemos de ahora en adelante”, señaló.

Ortiz agregó que entre los temas pendientes están las reformas a la Ley 026 y la garantía del padrón electora para la población boliviana.

Las declaraciones surgieron después de que periodistas y analistas difundieran versiones –corroboradas también por Correo del Sur– sobre una presunta propuesta impulsada por los vocales Ramiro Canedo y Celedonia Cruz para renovar la directiva del TSE durante una sesión en la que participaron todos los vocales.

De acuerdo con esas versiones extraoficiales, inicialmente se habría planteado que Ortiz asumiera la presidencia del organismo; sin embargo, el vocal habría rechazado esa posibilidad argumentando que la normativa vigente establece una gestión de dos años para la directiva del ente electoral.