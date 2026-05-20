Marco Rubio ratifica apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Bolivia

El secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó el apoyo firme de su país al Gobierno de Rodrigo Paz, en un contexto donde existen movilizaciones y bloqueos que demandan la renuncia del mandatario.

"No se equivoquen: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia", publicó Rubio en redes sociales.

Asimismo, el jefe de las relaciones internacionales del Gobierno de Donald Trump advirtió que no permitirán a "que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio".

El Gobierno de Estados Unidos ya ha expresado de manera reiterada su apoyo a la administración de Paz. Incluso el canciller Christopher Landau informó que se ha comunicado con el mandatario para expresarle este respaldo.