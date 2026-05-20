Movilizados obstruyen acceso de vehículos al aeropuerto de El Alto

Los viajeros se ven obligados a recorrer varios kilómetros con sus maletas en mano y evitar bloqueos para llegar hasta el aeropuerto de El Alto. Uno de los puntos de bloqueo se encuentra en el peaje de la autopista que conecta a La Paz con la ciudad de El Alto.

Los manifestantes instalaron piedras, bloques de cemento y otros objetos en los carriles de subida y bajada de la autopista, una de las rutas clave de conexión con la terminal aérea.

Al menos tres kilómetros es la distancia entre la autopista y el aeropuerto en El Alto.

Es la tercera semana que las vías terrestres están obstruidas por los movilizados, lo que impide la llegada por carretera de alimentos, combustibles, oxígeno y viajeros a La Paz.

En esa circunstancia, la gente se desplaza y envía encomiendas con víveres, especialmente carne de pollo, desde la Santa Cruz y Cochabamba.

Además, el pasado viernes, el diputado de la alianza Unidad, Roger Labardens Vargas, sufrió una agresión en medio de los bloqueos cuando se trasladaba hacia el aeropuerto de El Alto, por lo que tuvo que ser internado de urgencia.

Este miércoles se cumplen 20 días de la movilizaciones que impulsan sectores campesinos, seguidores de Evo Morales y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que piden la renuncia del mandatario boliviano.

Las movilizaciones han generado el incremento del precio de los alimentos de la canasta familiar.