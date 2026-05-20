Paz anuncia reordenamiento del gabinete y conformación de un Consejo Económico Social

El presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles un reordenamiento de su gabinete y la conformación de un Consejo Económico y Social que sesionará mensualmente. La autoridad afirmó que las medidas buscan acercar el Gobierno a los sectores sociales y mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas acumuladas ante los bloqueos y protestas que afectan especialmente al departamento de La Paz.

"Desde el Gobierno no solo les quiero anunciar que vamos a hacer un reordenamiento del gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas, pero tiene que atender todos los problemas", afirmó el mandatario.

Paz explicó que la reforma apunta a consolidar un gabinete "más ágil, más cercano y que escuche", además de dedicar tiempo al diálogo con distintos sectores. Señaló que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del Ejecutivo frente a los conflictos y reclamos sociales.

En ese contexto, también anunció la conformación de un Consejo Económico y Social de forma inmediata que convocará a sectores como campesinos, gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos y otros actores sociales para participar en la construcción conjunta de decisiones con el Gobierno.

"Pienso ser un gobierno que incorpore a todos los sectores, especialmente aquellos que hoy día, en el caso puntual del occidente y en el caso de El Alto, sean parte de este espacio de decisión junto al Gobierno que se reunirá mensualmente para ver qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo y qué decisiones tenemos que tomar a futuro", sostuvo.

El mandatario precisó que las reuniones mensuales servirán para informar sobre las reformas y leyes que impulsa el Ejecutivo y evitar "desinformación". Sin embargo, aclaró que no serán convocados sectores vinculados al narcotráfico.

Las declaraciones de Paz se dan en medio de los bloqueos y protestas que afectan especialmente al departamento de La Paz y que se extendieron por más de un mes. Al respecto, pidió a los movilizados permitir corredores humanitarios para garantizar el paso de alimentos e insumos médicos que ya comienzan a escasear.

El presidente también agradeció el respaldo de organizaciones sociales, Estados e instituciones internacionales que expresaron su apoyo a la democracia como vía para resolver los conflictos. Además, sostuvo que varias de las protestas responden a "reclamos acumulados" de años anteriores y cuestionó que algunos sectores continúen desinformando pese a la anulación de la Ley 1720.