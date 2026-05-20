Paz: "Bolivia no requiere una ley antibloqueos, requiere diálogo"

El presidente Rodrigo Paz ofreció una conferencia de prensa este miércoles por la tarde. Paz anunció la creación de un consejo económico y social y afirmó que el país no necesita una ley antibloqueos, sino que requiere diálogo.

"Si creamos un consejo económico y social es para que el bloqueo no sea uno de los instrumentos de desarrollo de políticas públicas. Bolivia no requiere una ley antibloqueos, lo que requiere es dialogar, lo que requiere es encontrarse, reconciliarse y lo que requiere es apuntar a que aquellos, a través del racismo, regionalismo y color de piel, tomen la decisión cuando a la larga nos para a todos", dijo Paz.

Paz se refirió a los bloqueos que existen en carreteras del departamento de La Paz y llamó a que se deje pasar el corredor humanitario para abastecer de medicamentos y alimentos a la urbe paceña y El Alto.

"Es la única forma de poder construir un espacio y por eso pedirles a aquellos que están en bloqueo que este corredor humanitario de oxígeno en hospitales y alimentos en el caso de La Paz y El Alto", puntualizó.

Asimismo, Paz anunció que reordenará el gabinete de ministros en el marco de atender las demandas de sectores sociales y también confirmó la creación de un consejo económico y social.