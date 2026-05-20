Secretario General de la OEA expresa su apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz y exhorta al diálogo en el país

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz y exhortó al diálogo para resolver la crisis social y política que se vive en el país.

En su intervención, tras escuchar los discursos del canciller boliviano, Fernando Aramayo, además de embajadores de otros países, Ramdin reconoció que Bolivia vive una "situación difícil" particularmente en el ámbito político, social y económico; sin embargo, aseveró que ningún estado puede afrontar esos retos sin el apoyo de la comunidad internacional y el respaldo doméstico.

En ese sentido, el Secretario General de la OEA expresó su apoyo al "Gobierno constitucional y democráticamente electo de Rodrigo Paz y todas las instituciones democráticas de Bolivia".

Afirmó que el tener un Gobierno democrático no solo es un "derecho de la gente", sino que es "indispensable para afrontar los desafíos económicos y políticos".

Por eso, el Secretario General de la OEA condenó todos los "excesos de violencia" registrados en las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz y condenó que se impida el traslado de alimentos y medicamentos. Ese accionar, alertó, "no tiene cabida en una sociedad democrática".

"Llamamos a los actores a parar la violencia y priorizar los derechos humanos. El diálogo y la comunicación son la más alta de expresión de la madurez democrática", afirmó Ramdin.

No obstante, aseveró también que Bolivia tiene la "capacidad institucional" y el liderazgo del presidente Rodrigo Paz "para encontrar la paz".

En ese sentido, Ramdin aseveró que "la Secretaria General y la OEA está lista para colaborar y ofrecer sus buenos oficios y consejos para el gobierno y la gente de Bolivia acorde a sus demandas y sus capacidades".

El Consejo Permanente de la OEA analizó la situación que se vive en el país en un contexto marcado por movilizaciones que piden la renuncia del presiente Rodrigo Paz.

A la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), sectores campesinos y seguidores de Evo Morales, en Bolivia, y particularmente en La Paz, se reportan bloqueo de carreteras y violentas movilizaciones.

Fruto de los bloqueos, La Paz sufre un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos.