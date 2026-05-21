Aumenta el envío de alimentos vía aérea a La Paz para aliviar escasez

País
Redacción Central
Publicado el 21/05/2026 a las 8h38
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Las filas para enviar alimentos esenciales a las familias afectadas en La Paz se an incrementando en los últimos días.  Las personas amenecen y hacen fila en el antiguo aeropuerto con cajas de verduras y carne para aliviar la situación de sus parientes o para su comercialización.

Unas 31 toneladas (t) de carnes de pollo y cerdo arribaron este miércoles desde Santa Cruz mediante el puente aéreo para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Este miércoles arribaron desde la ciudad de Santa Cruz 26 toneladas de carne de pollo y 5 toneladas de carne de cerdo”, publicó ea través de sus redes sociales.

Un punto de distribución de esos productos cárnicos está en la avenida 16 de Julio, frente a Santa María, en El Alto; otro, en la sucursal Miraflores Emapa, calle Díaz Romero, esquina avenida Busch, en La Paz.

El Ministerio de Desarrollo Productivo reiteró que el Gobierno nacional mantiene activo el puente aéreo para abastecer de alimentos de primera necesidad a las ciudades de La Paz y El Alto.

Combustible

Un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas permitió ayer el ingreso de más de 70 cisternas a La Paz y El Alto garantizando el abastecimiento de gasolina y diésel en las estaciones.

El comandante regional de El Alto, Fernando Rojas, explicó que gracias al diálogo con los bloqueadores se logró el paso de los motorizados que fueron escoltados por para asegurar su llegada a los surtidores.

Salud

Los médicos de La Paz advirtieron a través de su federación que los bloqueos continúan impidiendo el ingreso de medicamentos y oxígeno medicinal a los establecimientos de la Caja Nacional de Salud (CNS), lo que compromete la atención de pacientes en estado crítico.

Señaló que las reservas de oxígeno en los hospitales alcanzarían únicamente para entre siete y diez días, situación que pone en riesgo a unidades de terapia intensiva y a pacientes con patologías cardiacas y pulmonares.

Pidieron a los sectores movilizados actuar con mayor sensibilidad, al considerar que la falta de abastecimiento afecta directamente la vida de los pacientes internados. Asimismo, indicó que los directores de los hospitales realizan esfuerzos para racionar los insumos y garantizar la atención mientras persistan las dificultades de suministro.

El Alto

Tras el mensaje del presidente Rodrigo Paz, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, compartió un mensaje a través de un video compartido en las redes sociales, en el que exige al Gobierno encontrar una solución a las protestas que impiden el paso de alimentos y se mantiene desde hace casi tres semanas.

“Se han agotado los alimentos, nuestros estudiantes no asisten a clases, nuestros centros de salud corren el riesgo de colapsar, la basura nos ha inundado, no hay gasolina ni diésel y sobre todo existe indignación por la represión”, señala.

En la tarde se bloqueó el ingreso al aeropuerto, lo que provocó que los viajeros caminen con sus maletas.

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