Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz

El Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de La Paz declaró estado de emergencia hospitalaria ante las dificultades de abastecimiento provocadas por los bloqueos en varios puntos del país. La medida busca garantizar la atención de emergencias, pacientes críticos y servicios prioritarios.

“Esta decisión responde al riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales”, señala el comunicado emitido este jueves por el Comité Técnico Extraordinario del centro médico.

El hospital explicó que la actual coyuntura también genera problemas logísticos para el traslado de pacientes y del personal de salud. Pese a ello, aseguró que continúa operando con sus equipos humanos y técnicos para mantener la atención médica.

El departamento de La Paz sufre su tercera semana de aislamiento terrestre del resto del país debido a los bloqueos de caminos, circunstancia que impide la provisión de alimentos, medicinas e insumos médicos. Las autoridades pidieron a los movilizados habilitar corredores humanitarios para el paso de productos y elementos de primera necesidad.

Por otro lado, el hospital advirtió que, si la situación persiste o se agrava, algunos procedimientos y cirugías electivas no urgentes podrían ser reprogramados temporalmente, priorizando la atención de los pacientes más delicados.

La institución exhortó a las autoridades a garantizar el libre tránsito de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos hospitalarios.