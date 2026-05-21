Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar

País
OXÍGENO
Publicado el 21/05/2026 a las 16h36
ESCUCHA LA NOTICIA

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” entregaron un pliego de condiciones para poder restablecer el diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Así lo informó la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, instancias que se reunieron en las últimas horas con ambos sectores que mantienen sus bloqueos y movilizaciones exigiendo la renuncia del jefe de Estado.

“En ese encuentro escuchamos y recogimos la profunda molestia expresada por ambas organizaciones respecto a la forma en que fueron aludidas y calificadas en el discurso presidencial la jornada de ayer, así como por las declaraciones posteriores emitidas por el Canciller del Estado. Sin embargo, también valoramos que ambas organizaciones hayan entregado un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno”, señala un comunicado conjunto de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.

 

El peso de las palabras

En ese sentido, la Iglesia y la Defensoría exhortaron a todas las autoridades del Estado “a actuar con la máxima responsabilidad y prudencia en el uso del lenguaje público”.

“Las palabras tienen un profundo impacto en la convivencia democrática y en la posibilidad de construir puentes de acercamiento, confianza y entendimiento entre los distintos actores sociales y políticos”, señalaron.

Además, ambas instituciones afirmaron que se debe retomar el diálogo con sensibilidad social.

“Un diálogo insensible resulta siendo un diálogo inservible para efectivizar el entendimiento y los acuerdos; mientras un diálogo sensible es el que sirve para reencontrar a las partes y devolverle paulatinamente al país la tranquilidad que tanto reclama en estos momentos de tensión”, añade el texto.

 

“Aquellos que rompen el teleférico

Ayer, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que no dialogará con “vándalos”, en referencia a quienes se movilizan pidiendo su renuncia, y aseguró también que Bolivia no necesita una ley antibloqueo, sino “diálogo”.

Paz, en conferencia de prensa, aseveró que las puertas del diálogo están abiertas para “aquellos que representan la democracia”, pero no con “vándalos” y “quienes tengan cuentas con la justicia”, en clara referencia al expresidente Evo Morales y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.

“A los vándalos y quienes tengan cuentas con la justicia, tarde o temprano tendrá que llegar(les) la justicia”, afirmó.

Empero, este jueves el Jefe de Estado aclaró sus dichos y afirmó que no quiso generalizar y decir que todos los movimientos sociales son unos “vándalos”, sino que se refería a aquellos que cometen actos fuera de la ley.

“Cuando me refería a vándalos, los vándalos son aquellos que rompen el teleférico, golpean a la gente, rompen, entran a la propiedad privada y hacen un libertinaje”, señaló.

Y acotó que ““los que representan a las organizaciones sociales siempre tendrán el espacio de diálogo y concertación en el Gobierno”.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
2
EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato
3
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
4
Aumenta el envío de alimentos vía aérea a La Paz para aliviar escasez
5
Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central

Lo más compartido

1
Visita de Putin a China fortalecerá aún más los lazos, afirma portavoz de cancillería china
2
Empresarios advierten de pérdidas de Bs 50 millones al día en Cochabamba
3
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
4
Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia en Bolivia, confirma Cancillería
5
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros

Más en País

21/05/2026
Escudo de las Américas respalda al Gobierno de Paz
"No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos", manifiestan los Gobiernos de más de una docena de países americanos, en una...
Ver más
21/05/2026
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”,...
Ver más
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el país”, declaró el que fue parte del gabinete del presidente hasta este jueves.
Ver más
21/05/2026
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
La ruta hacia Santa Cruz –la única que aún permanecía expedita– fue obstruida por bloqueos en las proximidades de Aiquile, Cochabamba.
Ver más
21/05/2026
Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central
Es por el “riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales” debido a los bloqueos, informa un comunicado del Hospital del...
Ver más
21/05/2026
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
Las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidieron una 'cirugía mayor' en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, quien anunció este miércoles un "...
Ver más
21/05/2026
Libre, Unidad y PDC piden una 'cirugía mayor' en el gabinete de Paz con autoridades cercanas a la gente
En Portada
21/05/2026 País
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
Sus dos mayores organizaciones, de varones y mujeres, lo entregaron a la Iglesia católica y a la Defensoría, informaron estas entidades en un comunicado...
vista
21/05/2026 País
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”,...
vista
21/05/2026 País
Williams Bascopé es posesionado como nuevo ministro de Trabajo
Williams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por el presidente Rodrigo Paz,...
vista
21/05/2026 País
Libre, Unidad y PDC piden una 'cirugía mayor' en el gabinete de Paz con autoridades cercanas a la gente
Las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidieron una 'cirugía mayor' en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, quien...
vista
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy para acceder al main draw.
vista
21/05/2026 País
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el país”, declaró el que fue parte del...
vista
Actualidad
"No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos", manifiestan los Gobiernos de más de una...
Ver más
21/05/2026 País
Escudo de las Américas respalda al Gobierno de Paz
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción,...
Ver más
21/05/2026 País
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el...
Ver más
21/05/2026 País
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
La ruta hacia Santa Cruz –la única que aún permanecía expedita– fue obstruida por bloqueos en las proximidades de...
Ver más
21/05/2026 País
Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central
Deportes
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Algunos partidos de la novena fecha de la División Profesional del fútbol boliviano, prevista para este fin de semana,...
Ver más
21/05/2026 Fútbol
La FBF suspendió parcialmente la fecha 9 de la División Profesional del Fútbol por conflictos sociales
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
20/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
Doble Click
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine