Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” entregaron un pliego de condiciones para poder restablecer el diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Así lo informó la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, instancias que se reunieron en las últimas horas con ambos sectores que mantienen sus bloqueos y movilizaciones exigiendo la renuncia del jefe de Estado.

“En ese encuentro escuchamos y recogimos la profunda molestia expresada por ambas organizaciones respecto a la forma en que fueron aludidas y calificadas en el discurso presidencial la jornada de ayer, así como por las declaraciones posteriores emitidas por el Canciller del Estado. Sin embargo, también valoramos que ambas organizaciones hayan entregado un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno”, señala un comunicado conjunto de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.

El peso de las palabras

En ese sentido, la Iglesia y la Defensoría exhortaron a todas las autoridades del Estado “a actuar con la máxima responsabilidad y prudencia en el uso del lenguaje público”.

“Las palabras tienen un profundo impacto en la convivencia democrática y en la posibilidad de construir puentes de acercamiento, confianza y entendimiento entre los distintos actores sociales y políticos”, señalaron.

Además, ambas instituciones afirmaron que se debe retomar el diálogo con sensibilidad social.

“Un diálogo insensible resulta siendo un diálogo inservible para efectivizar el entendimiento y los acuerdos; mientras un diálogo sensible es el que sirve para reencontrar a las partes y devolverle paulatinamente al país la tranquilidad que tanto reclama en estos momentos de tensión”, añade el texto.

“Aquellos que rompen el teleférico”

Ayer, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que no dialogará con “vándalos”, en referencia a quienes se movilizan pidiendo su renuncia, y aseguró también que Bolivia no necesita una ley antibloqueo, sino “diálogo”.

Paz, en conferencia de prensa, aseveró que las puertas del diálogo están abiertas para “aquellos que representan la democracia”, pero no con “vándalos” y “quienes tengan cuentas con la justicia”, en clara referencia al expresidente Evo Morales y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.

“A los vándalos y quienes tengan cuentas con la justicia, tarde o temprano tendrá que llegar(les) la justicia”, afirmó.

Empero, este jueves el Jefe de Estado aclaró sus dichos y afirmó que no quiso generalizar y decir que todos los movimientos sociales son unos “vándalos”, sino que se refería a aquellos que cometen actos fuera de la ley.

“Cuando me refería a vándalos, los vándalos son aquellos que rompen el teleférico, golpean a la gente, rompen, entran a la propiedad privada y hacen un libertinaje”, señaló.

Y acotó que ““los que representan a las organizaciones sociales siempre tendrán el espacio de diálogo y concertación en el Gobierno”.