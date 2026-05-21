Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”

Tras su salida del gabinete, el exministro de Trabajo, Édgar Morales, cuestionó el rol de los operadores políticos y asesores del presidente Rodrigo Paz. Dijo que son “malísimos” y que no conocen la realidad del país, por lo cual hacen “meter la pata” al primer mandatario.

“Lo único que yo puedo sugerir al presidente es que sus operadores políticos le están fallando. Sinceramente yo digo (son) malísimos. No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el país”, dijo Morales en en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol.

Morales indicó que esos operadores políticos hablan al oído del mandatario y le están “haciendo meter la pata como en este momento estamos viendo”.

“Ojalá Rodrigo Paz se dé cuenta y mañana trabaje con gente que realmente conoce la realidad del país”, exhortó el exministro.

Aclaró que no tuvo que no tuvo desencuentros con otros ministros, pero sí cuestionó a los operadores, asesores del presidente.

“Los asesores que van asesorando al presidente, que no son ministros ni siquiera autoridades –creo que tiene cinco o seis asesores políticos–, ellos son los que, creo, le están haciendo meter la pata cada día”, dijo

Acostumbrados a inauguraciones

El exministro explicó, para contextualizar sus declaraciones, que comunidades de El Alto y de La Paz padecen muchas necesidades y no existen obras inauguradas. Dijo que la gente estaba acostumbrada a las inauguraciones de proyectos, ya sean de agua potable, alcantarillado o pozos.

También reprochó que no se haya valorado el aporte electoral que ha tenido, particularmente en el occidente del país.

“Y peor todavía, yo como ministro he sido el que ha aportado harto voto para Rodrigo Paz (y) Lara. Pero parece que eso no está, no se reconoce. Por eso que mis hermanos del campo, de las provincias y de El Alto, La Paz, están molestos con el Gobierno”, manifestó.

Lucha contra la corrupción

El exministro Morales afirmó que, durante su gestión, luchó contra la corrupción en el Ministerio de Trabajo y instauró un orden, de acuerdo con su formación militar.

Considera que a “mucha gente” en el Ministerio no le gustó esa actitud, porque se acostumbró al sistema de la anterior gestión.

“Me he dado cuenta que luchar contra la corrupción realmente es grave, gravísimo, por eso quizás estoy fuera también. Tal vez los puestos estaban ya cobrados y yo tenía que cambiar gente”, indicó.

Morales renunció este jueves al cargo, pero reveló que ya buscaba hacerlo desde la semana pasada, pero no podía reunirse con el presidente. Ratificó que su intención es pacificar y allanar el diálogo.