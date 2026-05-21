Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”

País
ERBOL
Publicado el 21/05/2026 a las 19h07
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras su salida del gabinete, el exministro de Trabajo, Édgar Morales, cuestionó el rol de los operadores políticos y asesores del presidente Rodrigo Paz. Dijo que son “malísimos” y que no conocen la realidad del país, por lo cual hacen “meter la pata” al primer mandatario.

“Lo único que yo puedo sugerir al presidente es que sus operadores políticos le están fallando. Sinceramente yo digo (son) malísimos. No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el país”, dijo Morales en en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol.

Morales indicó que esos operadores políticos hablan al oído del mandatario y le están “haciendo meter la pata como en este momento estamos viendo”.

“Ojalá Rodrigo Paz se dé cuenta y mañana trabaje con gente que realmente conoce la realidad del país”, exhortó el exministro.

Aclaró que no tuvo que no tuvo desencuentros con otros ministros, pero sí cuestionó a los operadores, asesores del presidente.

“Los asesores que van asesorando al presidente, que no son ministros ni siquiera autoridades –creo que tiene cinco o seis asesores políticos–, ellos son los que, creo, le están haciendo meter la pata cada día”, dijo

 

Acostumbrados a inauguraciones

El exministro explicó, para contextualizar sus declaraciones, que comunidades de El Alto y de La Paz padecen muchas necesidades y no existen obras inauguradas. Dijo que la gente estaba acostumbrada a las inauguraciones de proyectos, ya sean de agua potable, alcantarillado o pozos.

También reprochó que no se haya valorado el aporte electoral que ha tenido, particularmente en el occidente del país.

“Y peor todavía, yo como ministro he sido el que ha aportado harto voto para Rodrigo Paz (y) Lara. Pero parece que eso no está, no se reconoce. Por eso que mis hermanos del campo, de las provincias y de El Alto, La Paz, están molestos con el Gobierno”, manifestó.

 

Lucha contra la corrupción

El exministro Morales afirmó que, durante su gestión, luchó contra la corrupción en el Ministerio de Trabajo y instauró un orden, de acuerdo con su formación militar.

Considera que a “mucha gente” en el Ministerio no le gustó esa actitud, porque se acostumbró al sistema de la anterior gestión.

“Me he dado cuenta que luchar contra la corrupción realmente es grave, gravísimo, por eso quizás estoy fuera también. Tal vez los puestos estaban ya cobrados y yo tenía que cambiar gente”, indicó.

Morales renunció este jueves al cargo, pero reveló que ya buscaba hacerlo desde la semana pasada, pero no podía reunirse con el presidente. Ratificó que su intención es pacificar y allanar el diálogo.

Tus comentarios

Lo más leído

1
EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato
2
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
3
Aumenta el envío de alimentos vía aérea a La Paz para aliviar escasez
4
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
5
Dirigentes movilizados exigen nuevas elecciones; Lupo ve “sedición”

Lo más compartido

1
Visita de Putin a China fortalecerá aún más los lazos, afirma portavoz de cancillería china
2
Empresarios advierten de pérdidas de Bs 50 millones al día en Cochabamba
3
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
4
Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia en Bolivia, confirma Cancillería
5
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros

Más en País

21/05/2026
Bloqueos ocasionan muerte de niño en Llallagua
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”,...
Ver más
21/05/2026
Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central
La ruta hacia Santa Cruz –la única que aún permanecía expedita– fue obstruida por bloqueos en las proximidades de Aiquile, Cochabamba.
Ver más
Es por el “riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales” debido a los bloqueos, informa un comunicado del Hospital del...
Ver más
21/05/2026
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
Sus dos mayores organizaciones, de varones y mujeres, lo entregaron a la Iglesia católica y a la Defensoría, informaron estas entidades en un comunicado conjunto.
Ver más
21/05/2026
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
Las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidieron una 'cirugía mayor' en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, quien anunció este miércoles un "...
Ver más
21/05/2026
Libre, Unidad y PDC piden una 'cirugía mayor' en el gabinete de Paz con autoridades cercanas a la gente
Williams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por el presidente Rodrigo Paz, tras la renuncia de Édgar Morales.
Ver más
21/05/2026
Williams Bascopé es posesionado como nuevo ministro de Trabajo
En Portada
21/05/2026 País
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
Sus dos mayores organizaciones, de varones y mujeres, lo entregaron a la Iglesia católica y a la Defensoría, informaron estas entidades en un comunicado...
vista
21/05/2026 País
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”,...
vista
21/05/2026 País
Williams Bascopé es posesionado como nuevo ministro de Trabajo
Williams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por el presidente Rodrigo Paz,...
vista
21/05/2026 País
Libre, Unidad y PDC piden una 'cirugía mayor' en el gabinete de Paz con autoridades cercanas a la gente
Las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidieron una 'cirugía mayor' en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, quien...
vista
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy para acceder al main draw.
vista
21/05/2026 País
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el país”, declaró el que fue parte del...
vista
Actualidad
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción,...
Ver más
21/05/2026 País
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el...
Ver más
21/05/2026 País
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
La ruta hacia Santa Cruz –la única que aún permanecía expedita– fue obstruida por bloqueos en las proximidades de...
Ver más
21/05/2026 País
Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central
Es por el “riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos...
Ver más
21/05/2026 País
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
Deportes
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Algunos partidos de la novena fecha de la División Profesional del fútbol boliviano, prevista para este fin de semana,...
Ver más
21/05/2026 Fútbol
La FBF suspendió parcialmente la fecha 9 de la División Profesional del Fútbol por conflictos sociales
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
20/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
Doble Click
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine