Libre, Unidad y PDC piden una 'cirugía mayor' en el gabinete de Paz con autoridades cercanas a la gente

Las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidieron una 'cirugía mayor' en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, quien anunció este miércoles un "reordenamiento" ministerial. Libre, Unidad y PDC coincidieron en que, si se realizan cambios, las nuevas autoridades deben estar más cerca de la población y tener capacidad de resolver conflictos.

"Hemos visto ministros totalmente incapaces, que no han podido dar solución a los problemas de los sectores. De hecho, la responsabilidad directa del conflicto es de los ministros", afirmó Lissa Claros, diputada de Libre, a Urgente.bo.

Claros sostuvo que los cambios deben ser profundos y que las nuevas autoridades deben tener acercamiento con los sectores sociales y capacidad técnica para enfrentar la conflictividad que atraviesa el país con bloqueos, marchas y protestas.

"A la mayoría de los ministros no se los conoce y no se los ha visto dando solución a los problemas de los bolivianos ni colaborando al Ejecutivo en estos conflictos. Deben existir ministros que tengan acercamiento con los sectores sociales que conozcan del área y que tengan capacidad técnica y de comunicación para resolver los problemas", señaló.

Rodrigo Paz anunció este miércoles que reordenará el gabinete de ministros para atender las demandas de distintos sectores sociales. Además, planteó la creación de un Consejo Económico Social para abordar los conflictos.

Desde Unidad consideran que los anuncios son importantes, aunque insuficientes si no están acompañados de medidas concretas.

"Siempre es bueno renovarse nuevamente con personas que se encuentren más cercanas a la población. Siempre es bueno revisar y verificar quiénes aportan. No olvidemos que el Estado es una maquinaria, pero más importante es que el presidente sigue durmiendo con el enemigo", expresó Mauricio Taboada, diputado de Unidad.

Taboada también se refirió al Consejo Económico Social y afirmó que la propuesta puede ser positiva, aunque advirtió que debe ir acompañada de decisiones reales.

"Lo vemos con buenos ojos, pero de nada va a servir si no viene acompañado de decisiones concretas y autoridad institucional para generar consensos reales. La ciudadanía no quiere peleas políticas; la gente quiere certidumbre sobre alimentos, gasolina y trabajo", sostuvo.

Desde el oficialismo también respaldaron ajustes en algunas áreas específicas, principalmente Trabajo, Salud y Educación. Además, señalaron la necesidad de fortalecer el Ministerio de Planificación.

"Muchos ministros no han acelerado los procesos ni los proyectos. Ahí tenemos a los ministerios de Trabajo, Salud y Educación. También necesitamos un ministro de Planificación. Pese a las observaciones, el presidente es quien debe tomar la decisión y entender que hoy necesita tanto un equipo técnico como político", manifestó Claudia Bilbao, diputada del PDC.

En ese panorama, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, puso a disposición su cargo. "Estoy en este momento para pacificar el país, para que haya diálogo (...) pongo a disposición mi cargo como ministro de Trabajo porque quiero pacificar el país", sostuvo el ministro.