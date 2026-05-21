"No podemos más": dirigente de los choferes; pide "humanidad" a los bloqueadores y soluciones al Gobierno

El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó que existen 3.500 transportistas varados por los bloqueos de caminos, por lo cual solicitó "humanidad" a los bloqueadores para permitir el alimento y paso de sus compañeros, pero también exigió al Gobierno que resuelva el conflicto, sino podría haber una reacción de su sector.

Gómez dijo que los manifestantes tienen derecho a sus reclamos, pero no pueden prohibir la venta de agua y alimento a los choferes varados en los puntos de bloqueo. Repudió esa actitud.

Pidió que los manifestantes tengan la "humanidad" de permitir a los transportistas servirse algún alimento y llegar a sus lugares de origen o de destino, dado que están pasando hambre y frío.

Lamentó que sus compañeros ya no tienen dinero de viáticos, además de que tendrán problemas con los dueños de contenedores carga por los días de retraso en las entregas. "Por día se pagan 200 dólares, 300 dólares, en algunos casos 500 dólares dependiendo de la empresa con que vienen", lamentó.

El dirigente demandó que se les deje trabajar, porque los transportistas tienen obligaciones familiares y bancarias. Dijo que nadie les repara el daño.

Al gobierno, pidió que inmediatamente, "de una vez por todas", convoque a reunión y resuelva los problemas. "No nos dejen morir de hambre, déjennos trabajar, porque esa gente necesita pagar sus deudas. Basta, y basta, porque ya no podemos más" manifestó.