Paz hará un cambio parcial de su gabinete de ministros, la posesión será esta mañana

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Publicado el 21/05/2026 a las 12h04
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El Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, realizará la mañana de este jueves el cambio de ministros, de acuerdo a su anuncio realizado y en el marco de los ajustes que estaba considerando hacer desde hace algunas semanas.

"Será en unos minutos", dijo una fuente de la Casa Grande del Pueblo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el presidente Paz optó por un cambio parcial en el gabinete de ministros. "Se va uno y entra otro, algo así. Esa es la idea", dijeron.

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