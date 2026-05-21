Paz hará un cambio parcial de su gabinete de ministros, la posesión será esta mañana

El Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, realizará la mañana de este jueves el cambio de ministros, de acuerdo a su anuncio realizado y en el marco de los ajustes que estaba considerando hacer desde hace algunas semanas.

"Será en unos minutos", dijo una fuente de la Casa Grande del Pueblo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el presidente Paz optó por un cambio parcial en el gabinete de ministros. "Se va uno y entra otro, algo así. Esa es la idea", dijeron.