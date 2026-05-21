Paz plantea consejo económico social para bajar crisis; bloqueos no ceden

En medio de la crisis que atraviesa el país por los bloqueos y movilizaciones de varios sectores, ayer el presidente Rodrigo Paz anunció que realizará un reordenamiento de su gabinete ministerial(no dio fecha) y de la estructura de los ministerios y que implementará un consejo económico y social con el objetivo de coordinar decisiones y avanzar hacia un “gobierno conjunto”.

En tanto, las movilizaciones y bloqueos de caminos de varios sectores persisten en el país. El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 45 puntos de bloqueo, de los cuales 39 se encuentran distribuidos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí.

En tanto, los conflictos que atraviesa el país y de las movilizaciones de sectores que exigen la renuncia del jefe de Estado no ceden y continúan asfixiando al país.

Movilización

El dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, David Mamani, anunció que en los próximos días su sector realizará otra marcha de protesta hacia la sede de gobierno. Asimismo, descartó la posibilidad de otorgar un paso humanitario en los puntos de bloqueo.

“En los próximos días marcharemos porque en este momento estamos en las carreteras, en las calles y avenidas de ciudad de El Alto y más adelante, mañana (hoy), vamos a tener otro tipo de medidas de protesta social que en este momento estamos en proceso de planificación”, aseveró el dirigente a Urgente.bo

En tanto, los enviados del evismo desde el trópico de Cochabamba, para la marcha contra el Gobierno en La Paz, se han pronunciado ayer con un llamado a mantener y masificar las protestas, aunque ahora su pedido no sólo es la renuncia de Paz, sino también que haga elecciones en el plazo de 90 días.

“Solo el pueblo se va a pacificar, cuando haya renuncia y sucesión constitucional, el que sucede convoque en 90 días a nuevas elecciones generales”, dijo en La Paz el dirigente Feliciano Vegamonte al lado de Vicente Choque, ambos enviados desde el Trópico.

Corredor

El Presidente también solicitó ayer la apertura de un corredor humanitario frente a la crisis que atraviesan La Paz y El Alto por los bloqueos. Afirmó que Bolivia debe resolver sus conflictos mediante el diálogo y no a través de la violencia.

El mandatario pidió a los sectores movilizados permitir el paso de ambulancias, alimentos, oxígeno y combustible, ante el impacto que las medidas de presión provocan en hospitales, mercados y familias.

“Pedirles a aquellos que están en los bloqueos que este corredor humanitario es oxígeno en los hospitales, es alimento en nuestras ciudades”, afirmó el jefe de Estado.