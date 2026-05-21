Policía denuncia que fueron recibidos con dinamitas en desbloqueo de la ruta Cochabamba - La Paz

El operativo policial de desbloqueo en la ruta Cochabamba - La Paz enfrentó la mañana de este jueves una respuesta de quienes bloqueaban el tránsito: detonaciones de dinamita y derrumbes de piedras desde los cerros, según el reporte del subcomandante de la Policía de Cochabamba, coronel Marcelo Acuña.

La autoridad policial señaló que los bloqueadores hicieron explotar dinamitas desde los cerros con la intención de que las piedras caigan sobre la carretera, situación que también puso en riesgo a los vecinos que transitan a diario por esta vía, así como a las unidades del transporte público.

"Se han hecho estallar dinamitas esta mañana cuando llegamos, han subido hacia el cerro y hasta ahora sigue el trabajo en el cerro de poder desalojar y proceder con la aprehensión de estas personas que inescrupulosamente seguían arrojando piedras al contingente policial", sostuvo Acuña en entrevista con la red UNITEL.

El bloqueo se había instalado la noche del miércoles en el kilómetro 32, zona conocida como La Cabaña, donde los movilizados colocaron piedras y encendieron fogatas para impedir el paso de vehículos.

"En minutos más vamos a habilitar la transitabilidad con normalidad y dejar personal policial de manera reforzada para mantener expedita esta vía", agregó el jefe policial en su reporte.

Los movilizados se replegaron a las partes altas del cerro, desde donde continuaban lanzando piedras hacia la carretera, mientras la Policía refuerza su presencia en puntos estratégicos como Parotani y Suticollo.

El coronel Acuña señaló que el trabajo continúa y que aún no se tiene la cifra cerrada de personas aprehendidas, quienes serán puestas a disposición del Ministerio Público.