“Queremos trabajar”, proclaman marchas en cinco regiones

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LOS TIEMPOS y AGENCIAS
Publicado el 21/05/2026 a las 21h55
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Centenares de habitantes de ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni volvieron a salir la tarde y la noche de este jueves a las calles para expresar su rechazo a los bloqueos de carreteras y la defensa de la democracia.

Convocados por comités cívicos y organizaciones de la sociedad civil, los manifestantes gritaban “queremos trabajar”.

En Cochabamba, la marcha arrancó pasadas las 16:30 desde la Plaza de las Banderas, con la participación de representantes cívicos, comerciantes, miembros de la Cámara de la Pequeña Industria (Cadepia) y ciudadanos en general.

La movilización recorrió varias calles hasta llegar a la plaza 14 de Septiembre, donde los participantes exigieron que se restablezca la calma en el país y se permita el normal desarrollo de actividades laborales.

En Santa Cruz de la Sierra, la población comenzó a concentrarse desde las 16:00 en la Plaza del Estudiante, en respuesta a la convocatoria del Comité pro Santa Cruz.

La marcha se inició poco antes de las 18:00 y avanzó por el centro de la ciudad hasta la plaza principal 24 de Septiembre.

En el departamento del Beni, instituciones locales y ciudadanos también se sumaron a la jornada de protestas, manifestando su rechazo a los bloqueos en la sede de Gobierno y demandando soluciones a la conflictividad.

En Sucre se convocó a una marcha interinstitucional en defensa de la democracia, que partió de la plazuela de El Reloj y concluyó con un mitin en el frontis de la Gobernación de Chuquisaca.

Hace 21 días, La Paz y El Alto permanecen aisladas del resto del país por bloqueos que impiden el ingreso de alimentos, medicamentos y carburantes. Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, campesinos "ponchos rojos", maestros rurales y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz.

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