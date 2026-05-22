Alistan “corredor humanitario de banderas blancas” para La Paz y El Alto

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que mañana, sábado 23 de mayo, se llevará a cabo un operativo denominado "corredor humanitario de las banderas blancas", con el objetivo de despejar las carreteras y permitir que a las ciudades de La Paz y El Alto lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y otros insumos esenciales.

"Este operativo, que contará con la presencia de la Policía y será apoyado logísticamente por las Fuerzas Armadas, tiene el único objetivo de normalizar la vida de ciudadanos alteños y paceños que estamos sufriendo los rigores de la falta de oxígeno y la falta de alimentos", declaró Oviedo a su tuno, durante una conferencia de prensa brindada por autoridades del ejecutivo en un reiterado llamado al dialogo.

Oviedo precisó que la operación será pacífica y contará con la participación de la Asamblea de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia Católica, mientras que la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) proporcionará maquinaria para despejar las vías.

"Queremos garantizar que no exista ningún enfrentamiento y que la población reciba los insumos que necesita", enfatizó.

El Ministro advirtió que la situación de oxígeno es crítica en varias regiones, y mencionó que, por ejemplo, en Oruro solo hay suministro para un día más.

"Se ha decidido realizar este corredor humanitario para permitir el ingreso de alimentos y oxígeno, y mostramos nuestro repudio a quienes bloquean las vías y afectan la vida de la población", afirmó.

El operativo busca garantizar la normalización de la vida cotidiana y la atención de la población afectada por los bloqueos, priorizando la entrega de insumos médicos y alimentos esenciales a las ciudades de La Paz y El Alto.