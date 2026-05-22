Argollo reaparece en redes sociales y alienta a los bloqueadores

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, difundió este viernes un video desde la clandestinidad para alentar las movilizaciones que cumplen 22 días en Bolivia, pero además para responsabilizar al Gobierno por las consecuencias de los bloqueos que golpean al país, según Unitel.

El dirigente negó haber huido y sostuvo que la protesta continuará pese a los procesos penales abiertos contra la dirigencia sindical, en una jornada en la que se registran más de 50 puntos de bloqueo y crece el malestar por el escenario de desabastecimiento que se registra en occidente del país.

“Felicitar a todos esos compañeros autoconvocados que hoy en día están en la lucha. Queremos decir también que los bloqueos a nivel nacional están creciendo”, sostuvo el dirigente en su pronunciamiento. “Fuerza, compañeros, es algo justo por lo que estamos luchando, no estamos aquí nosotros con intenciones políticas o sectoriales”, agregó.

Argollo saludó no solo a la COB, sino que citó a otros sectores movilizados como los campesinos afiliados a la Tupac Katari y las 20 provincias de La Paz, el transporte interprovincial y a los movilizados de Potosí, Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

Días después de pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el dirigente cobista acusó al Gobierno de “criminalizar” a los dirigentes movilizados y sostuvo que “no ha habido una posición firme de parte del Gobierno de tener una voluntad de solucionar los problemas que hoy aquejan a nuestro país”, hablando también de persecución política.

El líder sindical también rechazó los operativos desplegados para desbloquear carreteras y contener las protestas, señalando que los sectores movilizados fueron víctimas de una “arremetida policial”, aunque evitó referirse a los perjuicios provocados por los bloqueos en el abastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos básicos en varias regiones del país.

“Si ha habido alguna situación de molestia también en la población por la falta de algunos insumos que están sufriendo, es la consecuencia del Gobierno central porque no ha tenido la capacidad de solucionar todos estos problemas”, sostuvo el dirigente.

El dirigente también apuntó contra los anuncios económicos y legislativos del Gobierno, especialmente los relacionados con hidrocarburos, minería y electricidad, así como también denunció supuestos intentos de privatización de empresas estatales, pese a que esto viene siendo descartado por las autoridades nacionales.

“Muy independientemente de que nosotros seamos perseguidos, vamos a estar de donde nos toque estar. Y si nos apresan también, vamos a seguir con ustedes”, dijo el ejecutivo al cierre de su mensaje, sin hacer referencia a los pedidos de diálogo de la administración de Rodrigo Paz.