Argollo reaparece por video desde la clandestinidad para alentar a los movilizados

Luego de emitirse una orden de aprehensión en su contra, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, emitió un mensaje desde la clandestinidad, mediante el cual mandó un mensaje de "fuerza" a los movilizados y anunció que los acompaña en espíritu.

Argollo está investigado por terrorismo y otros delitos, en el marco de las movilizaciones que han cercado a las ciudades de La Paz y El Alto, las cuales han afectado el abastecimiento y servicios.

"Queremos hacer notar a toda la población que el espíritu de parte de la dirigencia, en especial de mi persona, va a estar con todos ustedes", dijo Argollo mediante el video difundido en redes sociales.

"Muy independientemente de que nosotros seamos perseguidos, vamos a estar de donde nos toca estar y si nos apresan también, vamos a estar con ustedes mis compañeros y compañeras. Hermanos y a toda la población, fuerza a mis hermanos, a todo el pueblo movilizado por lo que estamos luchando, es justo y es por nuestro país", agregó.

El dirigente aseguró que no ha dejado el país, sino se mantiene en la lucha aunque alejado de las bases.

La Policía informó anteriormente que está en la búsqueda de Argollo, pero el mismo estaría en huida.

Argollo consideró que el discurso del presidente del miércoles "ha sido una provocación" al tachar de "vándalos a los dirigentes".

Reconoció que existe molestia de la población por la falta de algunos insumos, pero acusó al Gobierno por esas consecuencias, "porque no ha tenido la capacidad de solucionar".

Aseveró que los bloqueos a nivel nacional están creciendo y ratificó que se pedido es justo.

Los bloqueadores piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, porque consideran que no atiende sus demandas y tendría intenciones de privatizar empresas estatales. El Gobierno ya ha desmentido que privatizará o que planee tarifazos.