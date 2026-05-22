Bloqueadores impiden el acceso al aeropuerto internacional El Alto

Un lector del periódico digital Urgente.bo informó a este medio que la mañana de este viernes un numeroso grupo de personas cerró el acceso al aeropuerto internacional a El Alto; se trata de bloqueadores que impiden la salida de personas que fueron hasta el lugar para recoger encomiendas de carne.

“Son unas mil personas las que están movilizadas”, informa el lector.

Según se pudo observar, entre las personas afectadas, además de los pasajeros que llegan o salen del aeropuerto, son quienes fueron a la terminal aérea para recoger las encomiendas de carne enviadas por sus familiares o amigos desde Santa Cruz.