Bolivia afronta más de 50 puntos de bloqueo este viernes; la gran mayoría en el occidente

Mientras el Gobierno insiste en buscar el diálogo con sectores que no piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, los puntos de bloqueo a nivel nacional siguen en aumento. Este viernes, hay más de 50 rutas no transitables, la gran mayoría en el Occidente y en el departamento de La Paz.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), La Paz y Oruro son los departamentos más afectados. Sin embargo, también hay puntos de bloqueo en Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Pando y Santa Cruz.

La Paz sigue siendo el departamento más afectado, pero sigue con los 17 bloqueos que tenía en el inicio de semana. Algunas de los tramos afectados son los que conecta con Oruro (Achica Arriba, Patacamaya) y el acceso a los Yungas y Caranavi.

En Oruro hay 10 bloqueos que afectan la transitabilidad hacia Potosí y a La Paz, ente otras rutas. Mientras que en Potosí hay ocho puntos obstaculizados, entre los que están el sector de Yocalla, Turuchipa y otros.

En Cochabamba hay 12 protestas en sectores como Pongo, San Germán, Pojo y otros.

Santa Cruz registran dos puntos de bloqueo, según el mapa de la ABC. Las protestas está en San Julián, que conecta el departamento con Beni, y en San Germán, cerca del puente Ichilo.

En Chuquisaca hay solo un bloqueo, ubicado en la zona de Camargo.

Pando es el último departamento que registra bloqueos, están ubicados en Santa Elena y Cobija.