Bolivia cumplió 21 días de bloqueo y Policía despeja Parotani

El país cumplió ayer 21 días de bloqueo de carreteras principalmente en el altiplano paceño y que se han intensificado en la última semana en medio del pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dio cuenta ayer de 49 puntos de bloqueos.

Los bloqueos se distribuyen de esta forma, según la misma fuente: La Paz: 16, Oruro: 11, Cochabamba: 9, Potosí: 8, Santa Cruz: 2, Pando: 2, Chuquisaca: 1.

La novedad es Pando, donde ayer se instalaron dos puntos de bloqueo por parte de los maestros rurales, que aún no han llegado a un acuerdo con el Gobierno. De esta forma, los únicos departamentos sin cortes de carretera son: Beni y Tarija.

En medio del escenario de caos en las carreteras, la sede de Gobierno sigue siendo el escenario central de las principales protestas. Una marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó ayer hasta el centro paceño.

Cochabamba

En el departamento persisten nueve puntos de bloqueo siendo el más contundente el ubicado en Huayllani, en Sacaba, por la Centras Campesina “El Morro” y otros sectores desde el lunes.

Luego, se halla un bloqueo en Aguirre, cerca de Colomi. Otros puntos de bloqueo se ubican en el camino al cono sur en el Tiraque, el Cruce Vacas y Epizana.

Ayer, un grupo de manifestantes intentó instalar un bloqueo cerca de Parotani, en la zona conocida como Las Cabañas, a través de explosiones de dinamita desde los cerros para provocar el deslizamiento de rocas hacia la carretera al occidente.

Sin embargo, la Policía logró despejar la vía en la madrugada y detener a nueve personas responsables de las explosiones.

Los detenidos serán puestos ante un juez este viernes y dos tienen antecedentes por falsificación y narcotráfico.