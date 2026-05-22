COB, Fabriles, Ponchos Rojos y otros sectores se unen en marcha por la renuncia de Paz

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Publicado el 22/05/2026 a las 14h33
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La Central Obrera Boliviana (COB), Ponchos Rojos, fabriles, vecinos de El Alto, el magisterio urbano, comunarios de distintos pueblos y otros sectores se congregaron la mañana de este viernes en la Multifuncional de la Ceja para marchar hacia la sede de Gobierno pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz.

"La demanda es la misma (la renuncia de Rodrigo Paz). El pueblo boliviano ha indicado, ha hecho reaccionar el Gobierno, pero siempre tenemos que buscar puntos de solución", indicó el dirigente de los mineros Andrés Paye e informó que distintos sectores sociale se unieron a la marcha.

Asimismo, el dirigente de los Ponchos Rojos Ernesto Choque pidió al Gobierno dar un paso al costado debido a que no atendieron las demandas sobre el cambio de los ministros y tampoco resolvieron los problemas estructurales del país.

"Lastimosamente el gobierno ha hecho oídos sordos, cuando ya los zapatos le apretaron ha cambiado algunos ministros, pero lastimosamente nuestros hermanos de base ya no lo quieren aceptar, están con la posición firme de que si o si tiene que irse el Gobierno Central.", manifestó el representante.

De igual forma, otro dirigente aclaró que era una marcha pacífica, debido a que las autoridades indígenas se vieron discriminados por los comentarios y acciones del Gobierno y afirmó que Ejecutivo hizo "a un lado" a los dirigentes de los sectores sociales.

"Ha habido una discriminación total, el pueblo se está levantando porque a unos dirigentes nos han hecho a un lado, la gente está molesta. Nosotros somos voceros de lo que siente la población", dijo el representante.

La marcha reunió a miles de personas de varios sectores sociales, cuyo único pedido es la renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia.

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