En Cochabamba, Santa Cruz, Beni y El Alto marchan en rechazo a bloqueos

Al menos cinco manifestaciones se realizaron ayer en diferentes ciudades del país en rechazo a los bloqueos de caminos y movilizaciones que afectan al departamento de La Paz y otras regiones.

Desde hace más de tres semanas organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), a la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz y otros sectores iniciaron el bloqueo de carreteras exigiendo, entre oras cosas, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta medida dejó a la ciudad de La Paz aislada y desabastecida de alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y otros productos.

En Cochabamba, la movilización empezós a las 17:30, encabezada por dirigentes cívicos, vecinales y empresariales.

Además de contar con la participación de comerciantes, la Cámara de la Pequeña Industria (Cadepia) de Cochabamba y la ciudadanía en general.

La marcha partió desde la Plaza de las Banderas y recorrió varias calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 14 de Septiembre, con el pedido de pacificación del país y el llamado a permitir trabajar a la población.

Santa Cruz

En Santa Cruz, la población comenzó a concentrarse al final de la tarde en la Plaza del Estudiante, respondiendo a la convocatoria del Comité pro Santa Cruz.

La movilización recorrió las principales calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre.

Estudiantes, docentes, el mismo rector de la Uagrm, Reinerio Vargas, autoridades locales como el gobernador Juan Pablo Velasco, vecinos y por supuesto, los líderes del Comité Pro Santa Cruz, llegaron a la concentración denominada “Marcha por la democracia”.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo que la marcha es para demostrar que queremos otro país y que estamos dispuestos a ponerle el hombro, pero necesitamos que las autoridades, elegidas democráticamente, pongan de su parte también”.

Sobre las medidas que podrían adoptar, el líder cívico manifestó que están recogiendo “inquietudes” de los sectores, por lo tanto, estos pedidos más lo que se manifieste en la marcha serán aglutinados en una sola declaración.

Beni

En el departamento del Beni, instituciones locales y ciudadanos también se sumaron a la jornada de protestas, manifestando su rechazo a los bloqueos en la sede de Gobierno y demandando soluciones a la conflictividad.

Por su parte, en Sucre se convocó a una marcha interinstitucional en defensa de la democracia, que partió desde la plazuela de El Reloj y concluyó en un mitin en el frontis de la Gobernación de Chuquisaca.

El Alto

Vecinos de la ciudad de El Alto también salieron en marcha en rechazo a los “abusos” del sector que bloquea las vías porque no les dejan trabajar y les obligan a cerrar sus tiendas.