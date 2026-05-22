FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas expresaron este viernes su preocupación por la presencia de “grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre” en distintas regiones del país, que constaron en videos que circulan en redes sociales.

“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa ante la situación reportada en diferentes lugares del territorio nacional.

El pronunciamiento también advierte que no se permitirá ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional. El comunicado fue emitido este 22 de mayo desde la ciudad de La Paz.

El comunicado se da luego de que circularan videos en redes sociales donde se ve a personas portando armas y exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Ministerio de Defensa pidió a la población colaborar con las autoridades y confiar en el trabajo “profesional, coordinado y comprometido” de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado.

Este viernes, las movilizaciones en la sede de Gobierno volvieron a activarse. Mientras los bloqueos de caminos cumple su tercera semana que ha provocado escasez de alimentos al departamento de La Paz.