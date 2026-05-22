Gobierno pide no destruir las carreteras con fogatas y quema de llantas

Para evitar deformaciones y agrietamientos acelerados en las carreteras a causa de fogatas y la quema de llantas, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió a los sectores movilizados no destruir las vías, ya que estas acciones provocan daños estructurales.

De acuerdo con reportes de técnicos y brigadas de conservación vial, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el calor extremo altera de manera inmediata las propiedades físico-químicas de los materiales asfálticos y de concreto, lo que provoca el desprendimiento de agregados y una reducción drástica de la vida útil de la capa de rodadura.

Preliminarmente, se conoce que los sectores con mayores afectaciones son los tramos Caracollo-Confital y Oruro-Pisiga (sector Corque), donde se registró la quema de neumáticos. En Cochabamba, se reportaron daños en el tramo Suticollo-Parotani; y en el departamento de La Paz, en el tramo La Paz-Oruro, debido a la quema de residuos sólidos y madera en diversos puntos.

Asimismo, en Santa Cruz se identificaron daños en el tramo Cuatro Cañadas-San Pablo, específicamente a la altura del municipio de San Julián, donde también se evidenció la quema de llantas y escombros.

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, apeló a la responsabilidad de la población y reafirmó que las carreteras de la Red Vial Fundamental son bienes públicos estratégicos y no renovables, que integran a las familias bolivianas, sostienen la economía y garantizan el libre tránsito del aparato productivo nacional.