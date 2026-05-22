Habrá más cambios en el gabinete de Paz; el PDC dice que dos ministerios no cumplieron su rol

Desde el oficialismo afirman que habrá más cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz y que todos los ministros pusieron a disposición sus cargos. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó que se identificó a dos ministerios que no "cumplieron su rol".

"Del mismo Ejecutivo se está mencionando que todos los ministros pondrán su cargo a disposición y se entiende que el problema va mucho más allá de sólo un ministerio. Sabemos que se cambiarán a otros ministros", dijo Ricardo Rada, diputado del PDC, a Urgente.bo.

Este jueves, Edgar Morales dejó el cargo como ministro de Trabajo y en su lugar Paz posesionó a Williams Bascopé. Este cambio se dio un día después de que el Presidente anunciara un "reordenamiento" de su gabinete ministerial.

"Se entiende que al poner todos los ministros su cargo a disposición implicaría cambios más profundos en el gabinete", resaltó Rada.

El legislador afirmó, sin dar nombres de que cambios habrá, que desde la bancada oficialista identificaron ministerios que no cumplieron su rol ante los conflictos. Uno de ellos es el Ministerio de Educación, liderado por Beatriz Elena García de Achá, y el Ministerio de Salud y Deportes, comandado por Marcela Tatiana Flores.

"Como bancada del oficialismo hemos identificado ministerios que son de corte social y que no han cumplido un rol a cabalidad durante este tiempo. Educación, salud, son algunos por mencionarles, que no reciben ni siquiera a diputados o senadores, peor aún a organizaciones sociales y a ciudadanos que puedan tener algún conflicto o problema. Han mostrado algunos ministros soberbia y no ha coadyuvado a pacificar el país y más bien empeoró la situación", puntualizó el legislador.

Bajo esa línea, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el equipo ministerial en pleno deberá poner sus cargos a disposición del mandatario. "Los ministros debemos poner los cargos a disposición para que el presidente tome una decisión de acuerdo al trabajo que llevó cada uno y para que vaya este nuevo inicio del gobierno. No es que se hicieron mal las cosas, pero siempre un cambio es bueno", resaltó Zamora a Asuntos Centrales.