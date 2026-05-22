Industrias están en “terapia intensiva” y choferes piden humanidad en bloqueos

País
Redacción Central
Publicado el 22/05/2026 a las 9h11
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A más de 20 días del inicio de los bloqueos, los sectores productivos del país reportan pérdidas cuantiosas por la paralización de sus actividades y de las exportaciones. Exigen que el Gobierno nacional dé una solución y alertan del cierre de industrias especialmente en La Paz.

Avícolas

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, detalló que el sector arrastra pérdidas de Bs 300 millones en las tres semanas de movilizaciones que se registran en el país, situación que frena en seco la logística de abastecimiento en occidente y que también tienen consecuencias en las granjas que operan al límite de su capacidad.

“No podemos seguir absorbiendo indefinidamente los costos de una crisis que no hemos generado”, resaltó.

“A nivel de indicadores semanales, la reposición de pollito bebé en las granjas ha mermado y ha caído en cerca de 400.000 unidades semanales, lo que refleja una caída del 7%, con proyecciones que apuntan a una reducción aún mayor en los días venideros, si se mantienen los bloqueos.”, expresó el dirigente.

Industriales

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) se declaró en “terapia intensiva” debido a las movilizaciones y bloqueos que se registran en el país. La institución informó que las pérdidas económicas para el sector superan los 600 millones de dólares, por lo que exigieron al Gobierno una pronta solución al conflicto.

“Muchas fábricas han reducido operaciones y otras están al borde de detener su producción. Cada día de paralización significa pérdidas millonarias, exportaciones detenidas, contratos incumplidos y fuentes laborales en riesgo”, remarcó el presidente de CNI, Gonzalo Morales.

Transporte

El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó que existen 3.500 transportistas varados por los bloqueos de caminos, por lo cual solicitó “humanidad” a los bloqueadores para permitir el alimento y paso de sus compañeros, pero también exigió al Gobierno que resuelva el conflicto, sino podría haber una reacción.

Dijo que los manifestantes tienen derecho a sus reclamos, pero no pueden prohibir la venta de agua y alimento a los choferes varados en los bloqueo. Repudió esa actitud.

Pidió que los manifestantes tengan la “humanidad” de permitir a los transportistas servirse algún alimento y llegar a sus lugares de origen o de destino, dado que están pasando hambre y frío.

Exportadores

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, lanzó una advertencia directa sobre el impacto de los bloqueos en la economía: el país atraviesa casi tres semanas sin exportaciones y sin ingreso de divisas.

“Estamos más de 20 días sin exportar por el tema de los bloqueos. Un dólar no está saliendo de Bolivia”, dijo.

Las pérdidas económicas vinculadas a los bloqueos alcanzan los $us 50 millones por día, considerando transporte, exportaciones y cadenas logísticas paralizadas. El impacto, dijo, ya se siente en sectores estratégicos como la soya, el azúcar y  etanol.

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