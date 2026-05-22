Manifestantes se repliegan del centro paceño tras gasificación de la Policía

La marcha de campesinos, mineros y afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) tuvo que replegarse cerca de las 14:00, luego de ser gasificada por la Policía, que salió a despejar las principales vías de la ciudad de La Paz, que estaban tomadas por los movilizados.

Los manifestantes descendieron en horas de la mañana desde la ciudad de El Alto rumbo a la sede de Gobierno para recorrer las principales calles e intentar ingresar a la plaza Murillo, punto estratégico donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En las calles Mercado, Colón e Ingavi se registraron enfrentamientos, ya que los movilizados intentaron rebasar los anillos de seguridad utilizando cachorros de dinamita, petardos y otros elementos contra la Policía.

Ante esta arremetida, los efectivos policiales utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes concentrados en los puntos de acceso a la plaza.

Las refriegas se extendieron hasta la plaza San Francisco y la avenida Mariscal Santa Cruz.

Finalmente, la Policía retomó el control del centro paceño, lo que provocó que los movilizados se replieguen hacia la avenida Montes y calles adyacentes.

Un contingente policial también fue desplegado en la avenida Mariscal Santa Cruz, desde donde avanzó hacia la plaza San Francisco, lugar en el que permanecían algunos manifestantes; sin embargo, estos fueron dispersados.

Además, en algunas calles se observó a efectivos policiales arrestando a personas que presuntamente cometían actos vandálicos.