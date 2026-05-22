Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto

Los movilizados que protagonizaron protestas este viernes levantaron el punto de bloqueo instalado en el ingreso al Aeropuerto Internacional de El Alto. Así, el acceso a la terminal aérea volvió a la normalidad.

Durante la mañana, sectores movilizados instalaron un bloqueo en las vías de acceso al aeropuerto alteño, lo que provocó el cierre temporal de las puertas de la terminal aérea para los pasajeros que intentaban ingresar a tomar sus respectivos vuelos.

Los manifestantes se identificaron como integrantes del bloque campesino y de juntas vecinales del Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

En imágenes difundidas durante la jornada se observó a varios pasajeros intentando ingresar a la terminal aérea para no perder sus vuelos. Incluso algunas personas trataron de cruzar por debajo de rejas del ingreso al aeropuerto.

Los manifestantes se identificaron como integrantes del bloque campesino y de juntas vecinales del Distrito 7. Durante la movilización, uno de sus dirigentes afirmó: "Renuncia o nada. A este movimiento campesino jamás van a poder derrotar", en referencia a las demandas contra el Gobierno y el pedido de dimisión del presidente Rodrigo Paz.

El panorama cambió cerca de las 14:00, cuando el punto de bloqueo fue levantado, permitiendo nuevamente el tránsito de vehículos y el ingreso normal de pasajeros a la terminal aérea.

Este viernes se vivió una nueva jornada de movilizaciones protagonizadas por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante la jornada, un grupo de marchistas liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) descendió desde la ciudad de El Alto en una marcha que llegó hasta el centro de La Paz.