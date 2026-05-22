Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido

La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó este viernes hasta inmediaciones de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde los efectivos policiales que resguardaban el lugar empezaron a gasificar. Un periodista de la prensa internacional resultó herido por un petardo.

Antes de la gasificación, los sectores movilizados intentaron alejar a la prensa del lugar del conflicto arrojando petardos. Uno de esos explosivos le llegó a la mano de una periodista que estaba tratando de registrar los hechos.

La Central Obrera Boliviana (COB), Ponchos Rojos, fabriles, vecinos de El Alto, el magisterio urbano, comunarios de distintos pueblos y otros sectores se congregaron la mañana de este viernes en la Multifuncional de la Ceja para marchar hacia la sede de Gobierno pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz.

Un dirigente de los Ponchos Rojos aclaró que era una marcha pacífica, debido a que las autoridades indígenas se vieron discriminados por los comentarios y acciones del Gobierno y afirmó que Ejecutivo hizo “a un lado” a los dirigentes de los sectores sociales.