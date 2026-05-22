Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido

País
URGENTEBO
Publicado el 22/05/2026 a las 13h23
ESCUCHA LA NOTICIA

La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó este viernes hasta inmediaciones de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde los efectivos policiales que resguardaban el lugar empezaron a gasificar. Un periodista de la prensa internacional resultó herido por un petardo.

Antes de la gasificación, los sectores movilizados intentaron alejar a la prensa del lugar del conflicto arrojando petardos. Uno de esos explosivos le llegó a la mano de una periodista que estaba tratando de registrar los hechos.

La Central Obrera Boliviana (COB), Ponchos Rojos, fabriles, vecinos de El Alto, el magisterio urbano, comunarios de distintos pueblos y otros sectores se congregaron la mañana de este viernes en la Multifuncional de la Ceja para marchar hacia la sede de Gobierno pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz.

Un dirigente de los Ponchos Rojos aclaró que era una marcha pacífica, debido a que las autoridades indígenas se vieron discriminados por los comentarios y acciones del Gobierno y afirmó que Ejecutivo hizo “a un lado” a los dirigentes de los sectores sociales.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Donald Trump anuncia envío de 5 mil soldados adicionales a Polonia
2
Argollo reaparece en redes sociales y alienta a los bloqueadores
3
Industrias están en “terapia intensiva” y choferes piden humanidad en bloqueos
4
Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido
5
Turba quema patrulla y asalta cuartel policial tras un accidente en Santa Fe

Lo más compartido

1
EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato
2
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
3
Cochabamba busca reingreso a K’ara K’ara y Quillacollo activa acción popular
4
Aumenta el envío de alimentos vía aérea a La Paz para aliviar escasez
5
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz

Más en País

22/05/2026
Argollo reaparece en redes sociales y alienta a los bloqueadores
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, difundió este viernes un video desde la clandestinidad para alentar las...
Ver más
22/05/2026
Marchas de al menos tres sectores cercan la plaza Murillo
La ciudad de La Paz vuelve a vivir este viernes una jornada de tensión. Al menos tres marchas confluyeron en el centro paceño y han llegado al centro de la...
Ver más
Un lector del periódico digital Urgente.bo informó a este medio que la mañana de este viernes un numeroso grupo de personas cerró el acceso al aeropuerto internacional a El Alto; se trata de...
Ver más
22/05/2026
Bloqueadores impiden el acceso al aeropuerto internacional El Alto
Mientras el Gobierno insiste en buscar el diálogo con sectores que no piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, los puntos de bloqueo a nivel nacional siguen en aumento.
Ver más
22/05/2026
Bolivia afronta más de 50 puntos de bloqueo este viernes; la gran mayoría en el occidente
Para evitar deformaciones y agrietamientos acelerados en las carreteras a causa de fogatas y la quema de llantas, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió a los sectores movilizados no...
Ver más
22/05/2026
Gobierno pide no destruir las carreteras con fogatas y quema de llantas
Desde el oficialismo afirman que habrá más cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz y que todos los ministros pusieron a disposición sus cargos. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó...
Ver más
22/05/2026
Habrá más cambios en el gabinete de Paz; el PDC dice que dos ministerios no cumplieron su rol
En Portada
22/05/2026 País
Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido
La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó este viernes hasta inmediaciones de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde los efectivos...
vista
22/05/2026 País
Habrá más cambios en el gabinete de Paz; el PDC dice que dos ministerios no cumplieron su rol
Desde el oficialismo afirman que habrá más cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz y que todos los ministros pusieron a disposición sus cargos. El...
vista
22/05/2026 País
Bolivia afronta más de 50 puntos de bloqueo este viernes; la gran mayoría en el occidente
Mientras el Gobierno insiste en buscar el diálogo con sectores que no piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, los puntos de bloqueo a nivel nacional...
vista
22/05/2026 País
Bolivia cumplió 21 días de bloqueo y Policía despeja Parotani
El país cumplió ayer 21 días de bloqueo de carreteras principalmente en el altiplano paceño y que se han intensificado en la última semana en medio del pedido...
vista
22/05/2026 Tenis
¡Histórico! Bolivia tendrá por primera vez dos tenistas en el cuadro principal de un Grand Slam
Hugo Dellien venció este viernes al español Roberto Carballés (6-3, 3-6 y 6-1) y avanzó al cuadro principal de Roland Garros, en Francia, donde se hizo...
vista
22/05/2026 País
Industrias están en “terapia intensiva” y choferes piden humanidad en bloqueos
A más de 20 días del inicio de los bloqueos, los sectores productivos del país reportan pérdidas cuantiosas por la paralización de sus actividades y de las...
vista
Actualidad
El Ministerio Público pidió la detención preventiva por seis meses en el centro penitenciario de Chonchocoro para la...
Ver más
22/05/2026 Seguridad
Nuevo feminicidio en La Paz eleva la cantidad de víctimas a 14 y en todo el país suman 32
La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó este viernes hasta inmediaciones de la plaza Murillo de la ciudad...
Ver más
22/05/2026 País
Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, difundió este viernes un video desde la...
Ver más
22/05/2026 País
Argollo reaparece en redes sociales y alienta a los bloqueadores
La ciudad de La Paz vuelve a vivir este viernes una jornada de tensión. Al menos tres marchas confluyeron en el centro...
Ver más
22/05/2026 País
Marchas de al menos tres sectores cercan la plaza Murillo
Deportes
Hugo Dellien venció este viernes al español Roberto Carballés (6-3, 3-6 y 6-1) y avanzó al cuadro principal de Roland...
Ver más
22/05/2026 Tenis
¡Histórico! Bolivia tendrá por primera vez dos tenistas en el cuadro principal de un Grand Slam
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
22/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó ayer a La Paz y desde hoy dirigirá al primer plantel del club Bolívar...
Ver más
22/05/2026 Fútbol
Alejandro Restrepo asume la dirección técnica de Bolívar
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Doble Click
La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300...
Ver más
22/05/2026 Cultura
La Casa Scarlet se une a la “Noche de Museos”
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural