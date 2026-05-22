Paz cambia ministro de Trabajo, pero no logra detener bloqueos y marchas

A 22 días de los bloqueos en el país, ni los anuncios sobre la creación de un consejo económico y social, ni el cambio de ministro de Trabajo lograron contener las movilizaciones de los sectores sociales que mantienen las protestas en al menos seis ciudades de Bolivia.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó ayer un total de 47 puntos de bloqueo en distintas regiones del país, en medio de un conflicto social que también mantiene bajo un cerco a las ciudad de La Paz.

Bajo el liderazgo de la Central Obrera Boliviana (COB), ayer una multitudinaria marcha bajó de El Alto a la ciudad de La Paz hasta el cerco policial instalado a varias cuadras de la plaza Murillo.

Los dirigentes aseguraron que su postura no cambiará por la designación de Williams Bascopé como nuevo ministro de Trabajo.

“Acabamos de enterarnos que están cambiando a Édgar Morales (exministro) pero sin embargo no va a cambiar nada porque todos los dirigentes están siendo judicializados y procesados. El Gobierno se equivoca, no va a cambiar nada con el cambio de ministro de Trabajo”, dijo Eduardo Ferrufino, dirigente de los fabriles afiliados a la COB.

La COB exige la renuncia de Rodrigo Paz. Además de las afectaciones a las ciudades de La Paz y El Alto, le siguen en cantidad de bloqueos Oruro y Cochabamba que mantienen restricciones al tránsito hacia el occidente del país y dificultan el transporte.

Nuevo ministro

Bascopé fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo y Empleo en reemplazo de Morales, quien horas antes había puesto su cargo a disposición. El presidente Rodrigo Paz realizó la posesión en medio de los conflictos sociales y tras anunciar el miércoles cambios en su gabinete ministerial.

Movilizaciones

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, anunció ayer una marcha multisectorial para hoy que partirá desde El Alto hasta a La Paz.

De acuerdo a un instructivo, la marcha convoca a la COB), Interculturales, Transporte Interprovincial, el Magisterio Rural, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), vecinos, gremiales, universitarios y otros.

“La unidad y la presencia de las bases será fundamentales en esta jornada de firmeza”, se menciona en el instructivo.

El dirigente David Mamani, aseguró que no se dará un paso humanitario en las movilizaciones.