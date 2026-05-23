Avanza el "corredor humanitario" y llega a Senkata; no hay bloqueadores

El Gobierno nacional dio inicio la mañana de este sábado al "corredor humanitario" entre La Paz y Oruro con la participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para liberar las carreteras bloqueadas desde hace 22 días y permitir el ingreso de alimentos, combustibles y medicinas para las ciudades de La Paz y El Alto.

"Estamos desde tempranas horas de la mañana, nos encontramos ya en Senkata con este corredor humanitario. Por instrucciones del presidente Rodrigo Paz me encuentro representando al Gobierno, ayer, estuvimos trabjando con todos los ministros y se definió que mi persona encabece el corredor humanitario porque la idea es mantener el diálogo. Nos vamos a acercar a cada punto de bloqueo y vamos a dialogar y vamos a abrir este corredor para que la ciudad de La Paz y El Alto ya tengan tranquilidad, que entre alimentos, oxígeno".

El "corredor humanitario" avanzó sin enfrentamientos debido a que no encontraban los bloqueadores y se comenzaron a retirar los bloques de cemento, promontorios y otros elmentos que se usaron para cerrar las vías entre las ciudades de La Paz y El Alto.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para el diálogo y creemos que las demandas son válidas de estos sectores es por eso es que el diálogo es el mejor camino y seguimos convocando al diálogo", señaló.