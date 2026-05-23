Corredor humanitario: Gobierno denuncia destrozos a maquinaria pesada y graves daños al asfalto Poradmin

El parabrisas y los vidrios laterales de una retroexcavadora resultaron dañados durante la habilitación del corredor humanitario que busca despejar la ruta La Paz – Oruro, denunció el Ministerio de Obras Públicas, que también alertó sobre graves daños en la capa asfáltica de la vía.

Desde la madrugada de este sábado, equipos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) lograron restablecer inicialmente el flujo vehicular desde la Ceja de El Alto hasta Villa Armonía.

Sin embargo, a medida que avanzaba la caravana institucional, sectores movilizados ejercieron una violenta resistencia en la zona de Ventilla, Distrito 8 de El Alto, atacando con piedras desde los laterales de la vía.

Durante este escenario, los manifestantes dañaron una retroexcavadora de la estatal caminera, destrozando sus parabrisas y vidrios laterales, señala una nota de prensa institucional.

La maquinaria afectada no paralizó sus funciones y continúa en plena operación, liderando las tareas de limpieza junto al resto del equipo pesado. Asimismo, la ABC informó que el operador resultó ileso gracias a los protocolos de seguridad y al resguardo de efectivos de la Policía y Fuerzas Armadas.

Además de las agresiones, los técnicos de la ABC evidenciaron destrozos de consideración en la capa asfáltica de la Red Vial Fundamental, provocados por la quema descontrolada de neumáticos y el arrastre de piedras utilizadas para obstruir la plataforma, factores que degradan los componentes del pavimento.