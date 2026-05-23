Tras dinamitazos, el ministro Zamora y caravana que abría el corredor humanitario regresan a La Paz

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora y un grupo que lo acompaña, retornan a la ciudad de La Paz la noche de este sábado tras haber avanzado más de 30 kilómetros desde El Alto con dirección a la carretera a Oruro.

Fuentes oficiales informaron a UNITEL que se espera que el ministro participe este domingo de la reunión que fue convocada por el Gobierno con sectores sociales con el objetivo de buscar una solución a sus demandas.

Cabe destacar que la caravana de banderas blancas llegó hasta el peaje Vilaque - Copata, lugar donde tras una evaluación, optaron por retornar a La Paz por vías alternas a la carretera, después de que se denunciara dinamitazos.

Según una publicación de Tarija Conecta tuvo acceso, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se con su familia hace minutos y les informó que logró escapar de la emboscada, tomando caminos alternos y así lograr ponerse a salvo.