Dirigencia de campesinos instruye masificar los bloqueos indefinidos en Bolivia

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) determinó este sábado masificar el bloqueo nacional e indefinido de carreteras en medio de las acciones para abrir el corredor humanitario para abastecer con alimentos, oxígeno y otros insumos de primera necesidad a las poblaciones de La Paz y Oruro, según un reporte de Unitel.

“El Comité Ejecutivo Nacional de la gloriosa y revolucionaria Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (...) instruye masificar el bloqueo nacional de caminos hasta la renuncia del presidente”, señala el comunicado.

El documento también instruye aplicar turnos rotatorios para acatar la medida de presión.

Las protestas en Bolivia cumplen 23 días hasta este sábado y en principio se concentraron principalmente en La Paz; sin embargo, desde hace unos días también comenzaron a instalarse bloqueos en los departamentos de Cochabamba y Oruro.

El Gobierno ha planteado diálogo en reiteradas oportunidades; sin embargo, sectores como la COB y la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), insisten en pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.