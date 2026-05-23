Un minibús del Ministerio de Gobierno fue atacado y quemado, en él iban periodistas, salvaron la vida

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URGENTEBO
Publicado el 23/05/2026 a las 13h11
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Un minibús del Ministerio de Gobierno en la que iban funcionarios del Estado y periodistas fue atacada por los bloqueadores la mañana de este sábado. El vehículo fue quemado con las pertenencias que iban dentro de él, pero las personas lograron escapar.

El hecho ocurrió durante el operativo del Corredor Humanitario que avanza de La Paz a Oruro y que es dirigido por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Más de 250 automotores son parte del convoy, cuya vanguardia es sostenida por la Policía Boliviana y un par de maquinistas de la ABC que despejan la carretera.

El atentado contra el vehículo del Ministerio de Gobierno ocurrió en el cruce Layuri, entre Ventilla y Apacheta, en la carretera de La Paz a Oruro.

Según pudo conocer Urgente.bo, los bloqueadores se reagruparon tras el paso del convoy y volvieron con piedras, palos y petardos sobre la carretera, para volver a cerrarla.

En ese operativo de reagrupamiento atacaron al vehículo del Ministerio de Gobierno que fue posteriormente quemado.

El director de Comunicación del Ministerio de Gobierno, Carlos Rodríguez, informó que en el minibús también viajaban periodistas que lograron salvar la vida.

Un periodista que está en el lugar informó a Urgente.bo que algunos de los periodistas eran corresponsales y que han perdido sus equipos que estaban dentro de la vagoneta.

La retaguardia es sostenida por militares de la Fuerza Naval, quienes provistos de agentes químicos intentan contener el avance de los bloqueadores.

Cerca del mediodía de este sábado 23, el convoy estaba pasando por Achica Arriba, rumbo a Oruro.  Los datos obtenidos hasta ahora señalan que la vanguardia no encuentra fuerte resistencia, al contrario de la retaguardia.

Los bloqueadores han atacado buses que estaban en la cola del convoy y a los vehículos de la Armada Boliviana.

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