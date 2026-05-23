Paz sobre bloqueos: “Voy a extremar esfuerzos desde el Gabinete para el diálogo, pero todo tiene un límite”

El presidente Rodrigo Paz reafirmó este sábado que el Gobierno tiene la voluntad de dialogar con los sectores que mantiene protestas desde hace 23 días. Agregó que las decisiones que tome los próximos días serán resultado de los encuentros que convocó el Gobierno para este fin de semana con campesinos y otros sectores movilizados.

“Voy a extremar todos los esfuerzos con el Gabinete para el diálogo, pero todo tiene un límite y eso dependerá mucho, creo yo, de estos días, de este fin de semana, donde se están generando una serie de encuentros”, sostuvo en contacto con TN de Argentina, canal aliado de Unitel.

Las declaraciones del presidente Paz se realizaban cuando un contingente militar policial se abría paso en la carretera que conecta a La Paz con Oruro, cuyo objetivo principal es habilitar un corredor humanitario que permita el paso de alimentos, oxígeno medicamentos, combustible y otros insumos de primera necesidad.

En la entrevista con TN, el presidente señaló que espera la racionalidad se imponga en los diálogos que se registren este fin de semana. “Más adelante se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar”, añadió.

En esta línea indicó que las posibilidades que se tienen son Constitucionales. “Todo instrumento constitucional se aplica si es el momento o es oportuno para aplicar, eso no hay duda, tenemos un respaldo legal para tomar decisiones”, insistió.

La entrevista se difundió este fin de semana, cuando el país enfrenta aún bloqueos, de hecho, se cumplen 23 días de protestas. En las últimas horas se desbloqueó; sin embargo, en varios puntos los comunarios volvieron a colocar las piedras sobre la vía.

Advierte que “violentos tendrán consecuencias en la justicia”

Paz insistió que este fin de semana va ser muy importante para consensuar con ciertos sectores, “no con aquellos violentos que tendrán consecuencia en la Justicia”.

Añadió que el diálogo será con aquellos sectores que están dispuestos al diálogo”.

En criterio de Paz existe normalidad en la mayoría de Bolivia y solo hay protestas en algunas zonas como La Paz. “Son marchistas que entran cada cierto tiempo y bloquean”, sostuvo.