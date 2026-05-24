El abogado Guillermo Quispe, experto en seguridad social, en el Podcast de Los Tiempos

El abogado Guillermo Quispe explica el incremento del 18,12 % que ordenó el Gobierno a los rentistas y los tres años de funcionamiento de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Esta medida responde a lo dispuesto por el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien mediante decreto supremo estableció un incremento del 18,12 % en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para la gestión 2026.