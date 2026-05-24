Bolivia recibe de Perú cuatro toneladas de alimentos y productos de primera necesidad en calidad de donación

Bolivia recibió este domingo cuatro toneladas de alimentos y productos de primera necesidad donados por Perú, con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por la actual coyuntura y las dificultades de abastecimiento en distintos puntos del país.

La Cancillería de Bolivia informó que la entrega se concretó en el marco de la cooperación bilateral y gestiones con el Gobierno peruano, que respondió de manera “inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores destaca y agradece la pronta respuesta del Gobierno peruano y la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados”, señala un boletín de prensa.

La Cancillería boliviana resaltó el trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países, que permitió canalizar de manera eficiente esta contribución destinada a las familias afectadas.

“Esta acción fortalece los mecanismos de colaboración bilateral ante situaciones de contingencia y reafirma el compromiso de continuar promoviendo iniciativas orientadas a la protección y bienestar de la población”, añade el documento.