Violencia de bloqueadores impide habilitar el corredor humanitario

País
Redacción Central
Publicado el 24/05/2026 a las 8h22
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El intentó de desbloquear la carretera Paz - Oruro por policías y militares terminó ayer en violentos enfrentamientos entre uniformados y manifestantes en la ruta. 

El objetivo del operativo policial denominado “Banderas Blancas” era habilitar el corredor humanitario destinado al traslado de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal hacia La Paz y El Alto.

Los policías fueron a la carretara  en alrededor de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y tractores para limpiar la ruta sembrada de piedras, bloques de cemento, troncos y tierra.

En varios tramos, los manifestantes rechazaron el avance del convoy haciendo detonar cargas de dinamita y lanzando piedras con hondas contra los vehículos, destrozando los vidrios de varios de ellos, según mostraron los canales de televisión.

Según reportes oficiales el contingente logró despejar varios puntos de bloqueo durante la jornada; sin embargo, tuvo que detener su avance por las explosiones de dinamita en el sector de Vilaque.

El contingente policial y militar que realizaba el operativo retrocedió  y retornó tras los dinamitazos recibido s por  grupos de manifestantes en la localidad de Vilaque.

El contingente logró despejar varios puntos de bloqueo durante la jornada; sin embargo, tuvo que detener su avance luego de las explosiones de dinamita en el sector de Vilaque.

Camión y  retén

 Circuló también la imagen de un camión miliar quemado presuntamente por los bloqueadores, sin embargo las  FFAA desmitieron el hecho.

El Ejército de Bolivia alertó  que circula información  respecto a la situación de un camión oficial que presuntamente habría sido quemado en la ciudad de El Alto durante el operativo Corredor Humanitario  en la carretera La Paz - Oruro. La institución castrense aclaró que dicha información es completamente falsa.

Ayer  también se reportaron gasificaciones, daños a instalaciones públicas, enfrentamientos y nuevos focos de movilización en distintos sectores del departamento de La Paz.

Ayer Los manifestantes también  destruyeron  la estación de peaje de Vías Bolivia en la localidad de Achica Arriba, donde además incendiaron las viviendas de los recaudadores de la entidad.

Zamora

Varios  medios informaron anoche sobre la posible desaparición del  ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, luego de una presunta emboscada en Copata, sin  embargo la autoridad y el grupo que lo acompañaba aparecieron  momentos después en La Paz e informaron que  retornaron a la ciudad por caminos alternos luego de eludir a   bloqueadores.

Zamora prevé  participar hoy en la reunión convocada por el Gobierno con sectores sociales, encuentro que busca encontrar una salida al conflicto y a los bloqueos.

 

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