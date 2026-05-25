Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió enviar ayuda humanitaria a Bolivia luego de una conversación telefónica sostenida este lunes con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, informó el Gobierno brasileño.

Durante su diálogo, ambos mandatarios abordaron la situación humanitaria provocada por protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia, que han generado problemas de desabastecimiento especialmente en La Paz.

“A pedido del presidente Rodrigo Paz, el presidente Lula determinó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia”, señaló la nota oficial, sin precisar qué tipo o de qué cantidad de ayuda se trata.

Según el comunicado oficial divulgado por la Presidencia brasileña, Lula expresó solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos ante las dificultades derivadas de las manifestaciones.

Respeto a la democracia

El mandatario brasileño también destacó la importancia del respeto pleno a las instituciones democráticas y al Estado de derecho, y defendió que el Gobierno y los movimientos sociales privilegien el diálogo para superar las divergencias y preservar la paz social.

Los dos presidentes se habían reunido previamente en enero de este año durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, y en abril en el palacio presidencial del Planalto, en Brasilia.

Brasil y Bolivia mantienen estrechas relaciones bilaterales en áreas como energía, comercio, integración fronteriza y cooperación regional.