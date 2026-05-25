Ante conflictos, Paz determina reducción del 50% de su salario y el de los ministros

El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes durante el acto por los 217 años de la gesta libertaria de Chuquisaca la reducción del 50% de su salario y el de los ministros, según un reporte de Unitel.

“Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario de 50% para que sea aporte claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, dijo desde Sucre.

El anunció se registra en el día 25 de las movilizaciones que se concentran en La Paz con las cuales sectores campesinos y la COB exigen la renuncia de Paz.