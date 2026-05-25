Gobierno lamenta deceso en Vilaque y espera que la investigación identifique a los responsables

El Gobierno lamentó este lunes el deceso de una persona en la localidad de Vilaque Copata, municipio de Calamarca, en el departamento de La Paz, durante el operativo “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”, y reiteró que la investigación deberá esclarecer las circunstancias del deceso.

La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, de 24 años, quien perdió la vida a causa de un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, según el certificado de defunción.

“Lamentamos sinceramente este hecho, porque no importa si estaba entre los bloqueadores, entre los descontentos o entre los niños que han muerto en los bloqueos; se trata de un ciudadano boliviano y nos conmueve saber que ha perdido la vida”, señaló el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en entrevista con Bolivia Tv.

En primera instancia, Gálvez explicó que la noche del sábado no se contaba con información sobre una víctima fatal; sin embargo, tras la verificación del informe de autopsia, afirmó sobre la existencia de un deceso.

“Esto ya está en manos del Ministerio Público y el Gobierno garantiza el seguimiento al caso para que se realice una investigación profunda y se identifique a los autores. No importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, afirmó.

En ese sentido, expresó su expectativa de que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la normativa legal vigente.

Durante el operativo “Corredor Humanitario de Banderas Blancas” del sábado, el vocero presidencial recordó que existía una instrucción expresa y supervisión para que las fuerzas del orden no portaran armas letales de ningún calibre.

Frente a esta situación, reiteró que la investigación deberá esclarecer las circunstancias del deceso ocurrido en la carretera La Paz-Oruro.