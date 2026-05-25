Iglesia católica pide no cerrarse al diálogo sincero y abandonar posturas políticas e ideologías caducas

La Iglesia católica exhortó este domingo a los sectores movilizados, autoridades y actores políticos del país a no cerrarse al diálogo sincero y dejar de lado posturas políticas intransigentes, confrontaciones e ideologías caducas que profundizan la crisis y el sufrimiento de la población a causa de los bloqueos.

Desde la Catedral de Santa Cruz, el monseñor René Leigue pidió a las diferentes partes abrir espacios de entendimiento para levantar las medidas de presión que afectan a miles de familias, especialmente en el departamento de La Paz, donde los bloqueos dificultan el acceso de alimentos y medicamentos.

“Si alguien se cierra al diálogo, no vamos a encontrar soluciones”, afirmó el prelado durante la homilía dominical.

También remarcó que el diálogo solo será posible si existe disposición real de ambas partes para encontrar salidas al conflicto.

Leigue lamentó que muchas personas sufran por la falta de productos esenciales y cuestionó a quienes mantienen posiciones inflexibles frente a la crisis.

“Todos necesitamos vivir en paz, encontrar una paz sin violencia, una paz sin muerte”, expresó, al pedir a los bloqueadores pensar en el daño que las medidas provocan a otras familias y sectores ajenos al conflicto.

En la sede de gobierno, el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, exhortó a dejar de lado las confrontaciones y apostar por el entendimiento, la paz y la búsqueda de consensos en beneficio del país.

El religioso advirtió que Bolivia atraviesa una situación “realmente enferma” debido a la falta de escucha para construir acuerdos.

“A través de la sabiduría espiritual, que supone el entendimiento y la comprensión, vamos a ir adelante, pero con estas posturas políticas partidarias, sindicales e intransigentes ¿a dónde vamos a ir?”, cuestionó.

Desde Cochabamba, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis, monseñor Iván Vargas, llamó a abandonar las “narrativas e ideologías caducas” y pidió a los sectores en conflicto reflexionar sobre el impacto de los enfrentamientos y bloqueos.

Durante la homilía por Pentecostés, celebrada en Quillacollo, Vargas sostuvo que Bolivia no saldrá adelante mediante confrontaciones ni “actitudes cavernarias que nacen de una mentalidad visceral”.

El religioso se dirigió directamente a los bloqueadores y les pidió no dejarse llevar por amenazas ni manipulaciones.

“Piensa que lo que estás haciendo no te beneficia, te hace daño y hace daño a tu familia”, señaló, después de advertir que los bloqueos y las ideologías manipuladas terminan desgastando la salud y la vida de la población.

Este domingo, pese a las constantes convocatorias al diálogo del Gobierno, se cumplen 24 días de bloqueos de caminos en La Paz por parte de sectores radicales, lo que continúa afectando el ingreso de alimentos, medicamentos y otros insumos destinados al abastecimiento de la población.