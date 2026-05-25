"Jamás me esconderé": Nilton Condori reaparece y se ofrece como mediador para el diálogo

El senador suplente Nilton Condori reapareció en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de permanecer en la clandestinidad por una presunta orden de aprehensión, y se ofreció como intermediario para el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.

"El senador se fue al Chapare y otros han dicho que no está en Bolivia, he visto por ahí que estoy haciendo chuño en mi pueblo, por eso quiero decir que estoy en Bolivia, junto a mi pueblo y jamás me voy a esconder", manifestó el senador.

Asimismo, el legislador dijo que el mecanismo más eficaz para resolver los problemas es el diálogo; en ese sentido, se ofreció para ser intermediario. "Si el Gobierno quiere dialogar yo me ofrezco para ser intermediario, con el sector movilizado, pero si no hay voluntad esto continuará", aseveró.

Asimismo, acusó a los senadores de cometer "crimen legalizado" por haber aprobado la abrogación de la Ley 1341 y afirmó que esta medida es un atentado en contra de la democracia boliviana.

En esa línea, exhortó a los diputados a no cometer el mismo error y aprobar la abrogación, ya que sería un "etnocidio" contra las organizaciones sociales movilizadas, quienes protestan por "reivindicaciones justas", añadió Condori.

Por último, el legislador advirtió que esta normativa provocaría más al pueblo y por lo tanto generaría una masificación de las movilizaciones.