Madres trabajadoras tienen medio día de asueto el 27 de mayo
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Publicado el 25/05/2026 a las 22h53
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social comunicó la noche de este lunes que las madres trabajadoras gozarán de media jornada de asueto este miércoles 27 de mayo, Día de la Madre.
Ese beneficio está regulado por un decreto de 2023 y su aplicación debe adecuarse a modalidades y horarios de trabajo previamente acordados con el responsable de recursos humanos u oficinas de personal, del empleador.
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