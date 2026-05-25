Marcha en La Paz deja al menos 20 arrestados

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CORREO DEL SUR y URGENTE.BO
Publicado el 25/05/2026 a las 21h46
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En una de las movilizaciones más masivas de las tres semanas de conflicto en La Paz, al menos 20 personas fueron aprehendidas este lunes. La marcha fue protagonizada por campesinos, mineros, choferes, maestros, gremiales y juntas vecinales (Fejuves) de la ciudad de El Alto.

A pesar de registrarse una menor intensidad en los enfrentamientos en comparación con días anteriores, la jornada estuvo marcada por el colapso del transporte y la vulnerabilidad de la infraestructura estatal.

Las líneas del teleférico que comunican La Paz con El Alto se convirtieron en el principal blanco de los manifestantes, debido a su falta de resguardo policial, quedando protegidas únicamente por el personal civil de la empresa estatal.

Efectivos de la Policía ingresaron a las instalaciones de Mi Teleférico tras identificarse intentos de vandalismo. El operativo se saldó con 12 personas arrestadas. Según reportes policiales, uno de ellos es un reincidente capturado en protestas previas, quien se mimetizó en las filas de los marchistas para provocar desmanes dentro de la estación.

En el inicio de la cuarta semana de movilizaciones, las marchas partieron a tempranas horas de la mañana desde la ciudad de El Alto, comandadas por la COB, que pide la renuncia de Rodrigo Paz.

Los movilizados cercaron los puntos de ingreso a la plaza Murillo, que estaba custodiada por cordones de seguridad armados de la Policía Boliviana.

Al rededor de las 14:00, la movilización, que parecía que no tendría enfrentamientos, derivó en violencia cuando un grupo intentó rebasar uno de los cordones en la calle Ayacucho, lo que llevó a que la Policía use agentes químicos para dispersar a los marchistas.

 

El despliegue policial se extendió a varios puntos estratégicos del centro paceño tras la desconcentración de la marcha.

Al margen de los 12 arrestados en el teleférico Morado, otras dos personas quedaron en manos de la Policía en la plaza San Francisco y el resto, en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Todos los aprehendidos fueron trasladados a las dependencias de la Felcc. Los casos ya han sido puestos a disposición de los fiscales de turno, quienes determinarán las imputaciones formales o la liberación de los mismos en las próximas horas.

Hasta la fecha, las autoridades judiciales reportan que solo seis personas han sido enviadas a prisión de manera preventiva por los desmanes perpetrados desde la semana pasada.

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