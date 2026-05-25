Marcha de sectores campesinos se dirige a plaza Murillo para exigir la renuncia de Paz

País
AGENCIAS
Publicado el 25/05/2026 a las 10h43
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Al cumplirse 25 días de las movilizaciones en el país, los sectores campesinos realizan una marcha hacia el centro de la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según un reporte de Unitel.

Los afiliados a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” se concentraron en la Ceja de El Alto, desde donde emprenden marcha.

La dirigencia fue convocada a un diálogo para el domingo, pero no asistió tras cuestionar el operativo “Corredor Humanitario Banderas Blancas”, que -denunció- terminó con un comunario fallecido en Vilaque Copata, en el municipio de Calamarca, en la ruta La Paz - Oruro.

El Gobierno ha rechazado los pedidos de renuncia y señaló que quienes insistan con la violencia deberán ser sometidos a la ley.

“El que no quiera dialogar está fuera de la Constitución y la Constitución tiene límites”, señaló Paz este lunes desde Sucre.

Otros sectores se movilizan desde el sur de la ciudad de La Paz. Campesinos y productores se concentraron en Calacoto, para ascender hasta cercanías de la plaza Murillo.

El Alto tiene una gran parte de sus avenidas troncales bloqueadas, lo que corta el tránsito de vehículos hacia otras regiones del país.

 

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