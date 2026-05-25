Marchas de la COB, campesinos y otros sectores colapsan La Paz y cierran la puerta al diálogo

Marchas de la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos, además de juntas de vecinos de El Alto y de Palca, colapsaron la ciudad de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Desde la COB, además, tras el Corredor Humanitario llevado adelante el fin de semana que dejó el fallecimiento de una persona, cerraron las puertas a dialogar con el Gobierno.

La marcha cobista descendió desde la urbe alteña y bajó por la avenida Naciones Unidas, pasó por el Cementerio y desembocó en el centro de la ciudad. Los movilizados sostuvieron que el Gobierno hizo "enfurecer al pueblo" y también cuestionaron la reciente aprobación en el Senado del proyecto que anula la Ley que regula los Estados de Excepción.

Otro sector que descendió desde El Alto es el de los ponchos rojos, que se concentraron en el Multifuncional, desde donde bajaron al centro de la ciudad de La Paz

Además, también hubo movilizaciones de las juntas vecinales de El Alto y de Palca, que terminaron por colapsar el centro paceño.

En ese sentido, desde la COB se afirmó que las posibilidades de dialogar con el Gobierno están cerradas después de que el fin de semana se reportara el fallecimiento de una persona, frito del operativo policial- militar que buscaba despejar la carretera que conecta a La Paz y Oruro.

El dirigente de los fabriles, Eduardo Ferrufino, quien es parte de la COB, afirmó que las bases ya han rebasado a la dirigencia y decidieron no acudir a ningún diálogo con el Gobierno, ratificando que el pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"El pueblo está enojado por lo que ha habido el fallecido y no va a acudir más, nos amenazado de que no podemos ya sentarnos con el Gobierno", señaló.

El fin de semana, la COB había dado a conocer sus condiciones para considera iniciar el diálogo con el Gobierno nacional e instruyó la habilitación de corredores humanitarios y "rutas de emergencia" en todos los puntos de bloqueo que mantiene a nivel nacional, particularmente en las carreteras que conectan al departamento de La Paz, desde hace 24 días exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

A través de un comunicado, la COB señaló que tomó la decisión tras "amplio análisis" entre su dirigencia y los Ejecutivos de las organizaciones matrices afiliadas y no afiliadas".

En ese sentido, la COB instruyó que "ninguna organización sindical acudirá a ninguna instancia de diálogo con el gobierno mientras no anule los mandamientos de aprensión de los dirigentes Mario Argollo Mamani y otros dirigentes respetando el fuero sindical constitucionalmente establecido y la liberación de todos los detenidos hasta la fecha".